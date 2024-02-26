"Есть сомнения, что она состоится". Главные проблемы Олимпиады в Париже

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подготовку к летней Олимпиаде в Париже перманентно сопровождают скандалы и проблемы, на устранение которых у устроителей соревнований и властей Франции остается ровно пять месяцев - церемония открытий Игр состоится 26 июля.

"Судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится", - заявила на прошлой неделе член исполкома Олимпийского комитета России, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Фон вокруг парижских Игр не самый лучший. Особенно в России - отечественные спортсмены смогут поехать соревноваться в столицу Франции только при условии, что откажутся связывать себя со страной. Олимпийский комитет России рекомендовал спортсменам серьезно подумать над необходимостью "нейтрализации" - так глава организации Станислав Поздняков характеризует процесс наделения спортсменов необходимым для выступления нейтральным статусом.

Безопасность

Наибольшие опасения вызывает безопасность, причем не только спортсменов России и Белоруссии, которые смогут выступить на Олимпиаде. По оценке международного аналитического центра безопасности Dragonfly, во время Игр уровень террористической угрозы "остается высоким". "Есть риски, связанные с оснащенными бомбами беспилотниками, это являются "новой угрозой", - отмечается в отчете организации.

Последний крупный теракт в Париже произошел в ноябре 2015 года, тогда погибло 130 человек. Одно из взрывных устройств сработало вблизи стадиона "Стад де Франс". Из соображений безопасности французское правительство даже вдвое сократило заполняемость церемонии открытия Игр - с 600 до 300 тыс. Церемония впервые пройдет не на стадионе, а в центре города, в районе реки Сена, на которой развернутся основные события торжества. Власти даже озаботились вопросом крепости балконов, с которых можно будет наблюдать за церемонией: есть вероятность, что они будут переполнены и не смогут выдержать нагрузку.

Вызывает опасения и участие в Олимпиаде израильских спортсменов. Израиль с октября прошлого года наносит удары по сектору Газа. Жертвами, по информации палестинской стороны, стали уже почти 30 тыс. человек. Париж, в котором проживает почти 2 млн мусульман, регулярно становится центром антиизраильских демонстраций, которые нередко заканчиваются столкновениями с полицией.

Общественное мнение и транспорт

Парижане в большинстве своем уже не особо рады тому, что их город примет Олимпийские игры. Согласно опросам, половина жителей на время соревнований собирается покинуть город, а три четверти обеспокоены вопросами безопасности и транспорта.

Репутацию Игр подпортили и журналистские расследования, в результате которых стало известно, что при возведении олимпийских объектов использовалась нелегальная рабочая сила. При этом строители указывали на невыполнение заказчиками контрактных обязательств и необеспечение безопасности труда.

Начали власти и непопулярную борьбу со стихийной торговлей на улицах Парижа. Ее жертвами может стать даже букинистические лавки, которые с 16 века ведут торговлю на набережной Сены.

И все это происходит на фоне транспортных проблем города. Мэр столицы Анн Ильдаго признала, что соответствующая инфраструктура Парижа не будет готова к Играм. А уже бывший министр транспорта Клеман Бон, который публично конфликтует с мэром, предупреждает парижан, что их ждет непростое время.

И все это происходит на фоне угроз профсоюзов транспортников и полицейских устроить забастовку, если они не получат прибавки к зарплате и улучшения условий труда.

Коррупция

В 2018 году, вскоре после победы заявки Парижа, на Олимпиаду планировалось потратить $6,8 млрд. Сейчас эта цифра уже перевалила за $8 млрд, из них расходы оргкомитета - $4,4 млрд. На рост бюджета повлияло несколько факторов, среди которых основным является инфляция, во многом спровоцированная антироссийскими санкциями.

Прозрачность расходов тоже вызывала вопросы у проверяющих структур. В октябре прошлого года французские прокуроры провели обыск в штаб-квартире оргкомитета. Рейды проводились в связи с расследованием по подозрению в "незаконном получении процентов, фаворитизме и сокрытии" при заключении различных контрактов на сумму в десятки миллионов евро.

Итоги расследования еще не обнародованы, однако в феврале под следствие попал глава оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге. Вопросы возникли к его зарплате. В 2018 году стало известно, что она составляет 270 тыс. евро в год до вычета налогов и бонусов. Проблема заключается в том, что выплачивалась она Эстанге не напрямую, а через его же компанию, что позволяло обходить запрет на выплату столь больших сумм из средств общественной организацией, коей является "Париж-2024".

Оргкомитет назвал обвинения несостоятельными, в то время как Эстанге на фоне постоянной шумихи в прессе вокруг Игр раскритиковал средствам массовой информации за "олимпийскую травлю".

Климат и антисанитария

Париж никогда не отличался чистотой, подтверждением чему стало нашествие на город клопов в прошлом году. Масштаб бедствия был настолько большим, что всерьез обсуждалось его влияние на проведение Олимпиады.

Но куда более актуальной в вопросе проведения Игр является проблема качества воды в Сене, поскольку река станет местом проведения соревнований по плаванию на 10 км. Ситуация настолько серьезная, что в прошлом году Париж не смог провести тестовые соревнования, в том числе по триатлону. В частности, концентрация кишечной палочки превышала максимально допустимый уровень во всех пробах.

Власти вкладывают большие средства в систему очистки и совершенствования канализационных путей, однако риск отмены или переноса соревнований сохраняется. Особенно в случае сильных дождей, которые будут вынуждать власти сбрасывать в реку сточные воды.

Вместе с ливнями угрозу Олимпиаде таит и аномальная жара. Лето в Европе с каждым годом становится все жарче. Предстоящий сезон исключением, по прогнозам синоптиков, не станет. Это может стать проблемой для всех участников Игр - при строительстве Олимпийской деревни было решено отказаться от кондиционеров в пользу экологической повестки.

Судьба Олимпийской деревни тоже вызывает опасения. Сейчас на французском рынке недвижимости спад и найти покупателей на квартиры, расположенные в не самом благополучном районе на севере города, достаточно сложно. При этом власти Парижа к Олимпиаде собираются выселить за черту города тысячи бездомных.