Макаров: российские батутистки сохраняют хорошие шансы отобраться на Олимпиаду

Заключительный квалификационный этап Кубка мира пройдет с 22 по 24 марта в германском Котбусе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россиянки Анжела Бладцева и Яна Лебедева, занявшие призовые места на этапе Кубка мира в Баку, сохраняют хорошие шансы пройти олимпийский отбор. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Победу на квалификационном этапе Кубка мира, завершившемся в воскресенье, одержала китаянка Чжу Сюин, набравшая 56,920 балла. Результаты Бладцевой и Лебедевой - 56,590 и 56,080 балла соответственно. Россияне Кирилл Козлов и Данила Касимов не сумели пробиться в финальную стадию соревнований.

"Бладцева и Лебедева - большие молодцы, они прибавляли по ходу турнира и сумели напомнить о себе судьям, которые убедились в высоком уровне россиянок, - сказал Макаров. - Можно говорить, что обе спортсменки сохраняют хорошие шансы пройти олимпийский отбор. Про ребят сейчас сложно что-то говорить, все зависит от того, как сложится следующий этап в Котбусе".

"Наши спортсмены не имели возможности выступать на международных стартах более двух лет, а та же Бладцева вообще не выступала там на взрослом уровне. У Кирилла Козлова, к сожалению, произошел срыв в полуфинале после отличного выступления в квалификации. Не будь той ошибки, он вполне мог претендовать не только на участие в финале, но и на призовое место", - добавил глава федерации.

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия в турнирах под своей эгидой четырех российских прыгунов на батуте. Необходимый для выступления нейтральный статус получили Лебедева, Бладцева, Козлов и Касимов. Заключительный квалификационный этап Кубка мира пройдет с 22 по 24 марта в германском Котбусе.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.