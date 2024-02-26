Российские прыгуны на батуте пока не рассматривают возможность участия в Олимпиаде

Николай Макаров отметил, что сейчас для спортсменов важно сохранить высокий уровень

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на батуте участвуют в предолимпийских отборочных турнирах, однако пока не рассматривают возможность своего выступления на Играх в Париже. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте Николай Макаров.

"Участие в Олимпийских играх мы сейчас не обсуждаем и не рассматриваем, - сказал Макаров. - Для нас это не главное, важно получить возможность выступать на международных стартах. Важно сохранить высокий уровень российских прыжков на батуте и делать все, чтобы о нас не забыли, в том числе и судьи".

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия в турнирах под своей эгидой четырех российских прыгунов на батуте: Яну Лебедеву, Анжелу Бладцеву, Кирилла Козлова и Данилу Касимова. С 23 по 25 февраля в Баку проходил этап Кубка мира, который являлся квалификационным турниром на Олимпиаду-2024. Бладцева завоевала на нем серебро, Лебедева - бронзу. Заключительный квалификационный этап Кубка мира пройдет с 22 по 24 марта в германском Котбусе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.