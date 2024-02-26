Казань планирует принять чемпионат мира по водным видам спорта 2031 года

Город должен был принять чемпионат мира в 2025 году

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Казань рассчитывает принять чемпионат мира по водным видам спорта 2031 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Казань должна была принять чемпионат мира в 2025 году, однако из-за санкций в отношении российского спорта было решено перенести проведение турнира в столице Татарстана на более поздний срок.

"Наш чемпионат мира был не отменен, а перенесен. Сейчас международная федерация уже приняла решение о том, что чемпионат мира 2027 года пройдет в Будапеште, а мировое первенство 2029 года, о котором мы говорили, отдали Пекину. Сейчас у нас идет дискуссия по 2031 году", - сказал Леонов.

На чемпионате мира по водным видам спорта разыгрываются медали в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, синхронном плавании, хайдайвинге и водном поло.