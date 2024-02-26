Ни один российский бадминтонист пока не получил нейтральный статус

Всемирная федерация бадминтона в августе заявила, что россияне и белорусы смогут выступить на международных турнирах в нейтральном статусе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены пока не имеют права выступать на турнирах под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF), так как ни у кого из них нет допуска на эти соревнования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России.

BWF в конце августа 2023 года заявила, что представителям России и Белоруссии с 26 февраля 2024 года будет разрешено участвовать в турнирах под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

"Ни один российский бадминтонист не обладает в настоящее время нейтральным статусом, поэтому все международные соревнования пока проходят без нас, - сказал собеседник ТАСС. - Мы продолжаем изучать ситуацию, многое в этом вопросе будет зависеть от решений общего собрания BWF, которое пройдет в конце апреля. В настоящее время сборная России по бадминтону находится на сборе в Китае. Главными стартами сезона для российских бадминтонистов станут Игры БРИКС и Игры дружбы".

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня, Игры дружбы - в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.