Медцентр ФМБА получил 18 обращений от спортсменов Игр будущего с начала турнира

В общей сложности в центре проведено 56 восстановительных процедур

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России с начала Игр будущего в Казани получил 18 обращений от спортсменов. Об этом ТАСС сообщил врач Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Абрамов.

По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой силами Центра спортивной медицины ФМБА России был развернут многофункциональный медицинский центр в Казани. Он работает с 19 февраля, с начала соревновательной части Игр будущего. В понедельник на прием пришли несколько фиджитал-баскетболистов УНИКСа.

"На сегодняшний день было 18 обращений, в основном - это фиджитал-баскетбол, вчера было обращение от спортсмена по фиджитал-скейтбордингу, проведено 56 восстановительных процедур в общей сложности, - сказал Абрамов. - Мы по-разному получаем запросы о помощи, от волонтеров, поскольку было разослано через организаторов, что мы прибыли сюда для усиления спортивной поликлиники и медицинской службы, которая оказывает медико-биологическое обеспечение спортсменам на этих играх. У нас есть сотрудник, врач сборной России по скейтбордингу, он здесь с нашей сборной участвует, вчерашнее обращение как раз было потому, что к нему обратились спортсмены. Также есть мобильные бригады и поликлиника, которая маршрутизирует к нам пациентов, зная о том, что мы готовы работать со спортсменами, поскольку наш центр обеспечивает медицинское сопровождение сборным командам России".

"Федеральное медико-биологическое агентство прислало нас сюда для помощи участникам, но мы как истинные доктора никогда не проходим мимо, из оргкомитета были пациенты, позавчера в деревне упала волонтерша, повредила нижнюю конечность, мы тут же среагировали, наш специалист вышел на место, оказал первую помощь, дождался скорой помощи. Если к нам обращается любой человек за помощью, мы не отказываем", - добавил собеседник агентства.

Абрамов рассказал, что в медицинском центре есть камера гипербарической оксигенации, аппарат прессотерапии, мобильный аппарат криотерапии, массажные кабинеты и кушетки. "Поскольку мы понимали, что едем на Игры будущего, понимали, что есть физическая и диджитальная части, то у нас есть кабинет физического восстановления и есть кабинет психологической коррекции для диджитальных спортсменов, - отметил Абрамов. - Они тренируются по 12-13 часов в день, очень много времени проводят за компьютерами. Есть врач-психотерапевт, который проводит сеанс гестивной терапии и психотерапевтической коррекции, обучает психокоррекции, с разными вещами обращаются, и есть аппаратные методики, которые улучают различные неврологические показатели в плане скорости реакции, все можно увидеть, использовать".

Об Играх будущего

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.