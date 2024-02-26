Чесноков считает неправильным относить парные турниры в теннисе к командным

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, что Международная федерация тенниса определяет парные турниры как командные, из-за чего россияне могут не сыграть в парном и смешанных разрядах на Олимпиаде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пары в теннисе не похожи на команды в футболе, поэтому приравнивать парные соревнования к командным неправильно. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал ТАСС о том, что Международная федерация тенниса определяет парные турниры как командные, из-за чего россияне могут не сыграть в парном и смешанных разрядах на Олимпиаде в Париже.

"Я считаю, что это неправильное решение, такое чувство, будто международная федерация ищет еще способы дискриминировать россиян, перекрыть спортсменам кислород. Понимаете, у нас в теннисе нет такого, что спортсмены на турнирах играют одиночные и командные соревнования, они выступают в личном турнире, в парах и миксте, командные соревнования - это Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг и другие, нас там нет. Пара или микст в теннисе - это не совсем команда. Футбольные клубы "Спартак" или "Динамо" - это команды, а в теннисе это работает по-другому", - сказал Чесноков.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.