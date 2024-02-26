Рывок "Спартака" и рекорд посещаемости в Новосибирске. Завершился регулярный сезон МХЛ

Победителем регулярного чемпионата стал ярославский "Локо"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Регулярный чемпионат Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) завершился победой ярославского "Локо". "Красная Армия" будет вынуждена пробиваться в плей-офф через плей-ин, а зрители в Новосибирске установили рекорд посещаемости в играх МХЛ.

Первый этап чемпионата формально завершился 26 февраля матчем "Снежных барсов" из Астаны и "Тюменского легиона" из Тюмени, однако все ключевые события сезона произошли еще на прошлой неделе. Второй сезон подряд в Западной конференции первенствовали те команды, которые имеют в своей системе достаточно молодых талантов.

"Локо" стал победителем как Запада, так и всего регулярного чемпионата, дойдя до рубежа в 90 очков. Лидером атак ярославской команды является 19-летний Илья Роговский, занявший второе место в списке лучших снайперов и пятое среди лучших бомбардиров, набрав 58 очков (28 заброшенных шайб + 30 результативных передач) в 48 играх. А одним из лучших вратарей лиги является Сергей Мурашов, который уже провел шесть игр в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и видится в скором будущем одним из основных голкиперов "Локомотива".

"Локо" и набравший 82 очка петербургский "СКА-1946" стали также самыми результативными командами, забросив 248 и 234 шайбы соответственно. В составе петербуржцев обратил на себя внимание самый ценный игрок МХЛ прошлого сезона Иван Демидов. 18-летний форвард два года назад побил рекорд нынешнего лучшего бомбардира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никиты Кучерова по количеству очков в МХЛ, набранных в возрасте до 17 лет. В текущем сезоне Демидов стал вторым в списках лучших бомбардиров и ассистентов, набрав 60 очков (23 + 37) в 30 матчах.

Летом прошлого года Демидов наигрывался в основе СКА в тройке с Матвеем Мичковым, однако после начала сезона сыграл в КХЛ всего четыре встречи, причем все - в сентябре. Первая половина сезона выдалась для него неудачной - из-за травмы он пропустил практически два месяца, вернувшись ближе к концу ноября. Нападающему удалось набрать форму к февралю, когда он обновил клубный рекорд по продолжительности результативной серии (17 матчей подряд).

В то же время шансов, чтобы проявить себя в основе СКА, у Демидова пока нет. Возможно, это связано с тем, что форвард не спешит продлевать контракт с клубом, действующее соглашение истечет в 2025 году. В нынешнем году Демидов пойдет на драфт НХЛ, по различным североамериканским рейтингам он входит в десятку лучших молодых хоккеистов.

Ослабление "Красной Армии"

Относительную стабильность можно констатировать и на Востоке. Из "Золотого" дивизиона напрямую в плей-офф вышли "Омские ястребы", "Мамонты Югры", "Чайка" - представители клубных систем "Авангарда", "Югры" и нижегородского "Торпедо" соответственно, в которых не так много проблем с подготовкой резерва. Прямую путевку в плей-офф получил и казанский "Ирбис".

Именно в играх с участием "Ирбиса" на домашнем льду новосибирских "Сибирских снайперов" были обновлены рекорды посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ. В День защитника Отечества матч между этими командами посетило 7 414 человек, а спустя сутки - 8 028. Был побит рекорд 14-летней давности - тогда матч в Новокузнецке между "Кузнецкими медведями" и "Стальными лисами" собрал 7 200 зрителей. Обновление рекорда стало возможным благодаря решение проводить игры в Новосибирске на "Сибирь-Арене", открытой в прошлом году и вмещающей 10 634 человек.

На Западе борьбу за попадание в плей-офф через раунд плей-ин начнет московская "Красная Армия". Состав команды по сравнению с прошлым сезоном ожидаемо ослабел: вратарь Дмитрий Гамзин и нападающий Кирилл Долженков закрепились в основе ЦСКА, защитник Владимир Грудинин перерос уровень МХЛ, что показала его игра за череповецкую "Северсталь", в которую он попал в результате обмена. Последствиями вливания молодежи стало то, "Красная Армия" отправилась в плей-ин.

Рывок в "Золотом дивизионе" сделал московский "Спартак". В свой последний игровой день команда обыграла "Капитана" и заняла в турнирной таблице третье место, год назад красно-белые были пятыми. Нынешний регулярный сезон стал первым для Александра Баркова в качестве главного тренера команды. Как игрок он известен по выступлению за "Спартак" в конце 80-х - начале 90-х годов. В предыдущем сезоне Барков входил в тренерский штаб Филиппа Метлюка. Помощником же Баркова на посту главного тренера стал бронзовый призер Олимпийских игр Олег Кваша.

"Спартаку" удалось по итогам регулярного чемпионата опередить остальные три столичные команды - "Красную Армию", "Динамо" и "Крылья Советов". Один из лучших бомбардиров красно-белых Егор Варюшкин успел провести два матча за основную команду и даже отметиться заброшенной шайбой. Также он принял участие в шести играх во Всероссийской хоккейной лиге за "Химик" и записал на свой счет гол.

"Чернышов и Римашевский спустя рукава в молодежке не играют"

Сложным сезон выдался и для московского "Динамо". Оно обеспечило себе место в плей-офф лишь в свой предпоследний игровой день, победив петербургское "Динамо". По словам главного тренера столичного клуба Антона Корредора, сложность заключалась как в обучении молодых игроков, так и в смене состава. "Команда новая, ребята новые пришли, некоторых игроков в первую команду отдали. Тем не менее первую задачу [попадание в плей-офф] мы выполнили. В ходе сезона некоторых ребят практически сначала пришлось обучать некоторым взрослым вещам в практическом, техническом смыслах и в психологии", - отметил Корредор ТАСС.

Он рассказал, как ведут себя игроки, возвращающиеся на время из основной команды в МХЛ. "Игорь Чернышов, Егор Римашевский, Марио Паталаха - нам редко их дают, но они нам помогают. Да, как правило ребята приходят из первой команды спустя рукава, но я вижу, что они приходят осознанно, видна их полная самоотдача, ответственность", - заключил Корредор.

Раунд плей-ин не только дает шанс сыграть в плей-офф. Победа в нем позволяет командам "Серебряного" дивизиона перейти в "Золотой".

На Западе в 1/8 финала плей-офф "Локо" сыграет с победителем пары "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск), "СКА-1946" - с победителем пары "Красная Армия" - "Атлант", " Спартак" - с победителем пары "Крылья Советов" - "Академия Михайлова", "Динамо" встретится с "Алмазом". В "Золотом" дивизионе Восточной конференции напрямую в плей-офф вышли "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск), "Белые медведи" (Челябинск), "Омские ястребы", нижегородская "Чайка" и казанский "Ирбис".

Матчи плей-ин пройдут с 28 февраля по 4 марта, серии проходят до двух побед. Первый матч проводится на поле команд, занявших места с первого по третье в дивизионах "Серебряный". Второй и третий (при необходимости) - на льду команд, занявших места с шестого по восьмое в дивизионах "Золотой". В случае ничьей в основное время назначается 10-минутный овертайм, если он не выявит победителя, то проводится серия штрафных бросков.

Матчи плей-офф пройдут до трех побед, на Западе игры состоятся 8, 9, 12 и, если потребуется, 13 и 15 марта, на Востоке - 7, 8, 11, 12 и 14 марта. Первые две игры пройдут на площадках команд с более высоким номером посева по итогам регулярного чемпионата. Окончательный посев команд в первом раунде определится после матчей плей-ин.