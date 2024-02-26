26 февраля, 11:24
Игры будущего

Вторые Игры будущего пройдут в 2025 году

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Первые Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Вторые Игры будущего пройдут в 2025 году за пределами России. Об этом ТАСС сообщил руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

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Первые Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта.

"В 2025 году Игры будущего обязательно пройдут, они обязательно пройдут на территории другой страны. Будем проводить их раз в год, а что касается страны проведения, то следите за новостями", - сказал Столяров.

В день открытия Игр будущего глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев заявили о желании принять турнир в ближайшие годы.

В основную программу Игр будущего входят 16 дисциплин, еще пять - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран. 

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