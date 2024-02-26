Захарян вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч Кубка Испании против "Мальорки"

23 февраля Захарян досрочно завершил матч чемпионата Испании против "Вильярреала" из-за травмы

ТАСС, 26 февраля. Российский полузащитник футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в заявку на ответный полуфинальный матч Кубка Испании против "Мальорки". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет 27 февраля на поле "Реал Сосьедад". Первая игра завершилась нулевой ничьей.

23 февраля Захарян досрочно завершил матч чемпионата Испании против "Вильярреала" (1:3) из-за травмы, игрок покинул поле на 72-й минуте. Позднее "Спорт-Экспресс" сообщил, что полузащитник избежал серьезный травмы, у него диагностировали ушиб руки. 20-летний россиянин перешел в испанский клуб перед началом сезона, на его счету 28 матчей и 1 голевая передача.