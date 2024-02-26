CAS зарегистрировал 4 апелляции на решение о распределении медалей фигуристов на Олимпиаде

Канадская сторона просит переместить российскую команду на четвертое место по итогам командного турнира на Играх в Пекине

ТАСС, 26 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января ISU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов. 9 февраля в ISU отметили, что решение о медалях Олимпиады соответствует вердикту CAS.

CAS зарегистрировал апелляции канадской команды, Федерации фигурного катания Канады и Национального олимпийского комитета (НОК) Канады. Канадская сторона просит переместить российскую команду на 4-е место, а сборную Канады - на 3-е. Также зарегистрированы апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.