Тренер команды по CS 2 рассказал, что ежедневно ест чак-чак на Играх будущего

Марко Петричич отметил, что для него большая честь участвовать в Играх будущего

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Чак-чак является очень вкусным десертом, тренер команды по Counter Strike 2 Zero Tenacity Марко Петричич ест его каждый день. Об этом Петричич рассказал ТАСС.

В понедельник игроки Zero Tenacity победили испанскую команду Ramboot R10 с общим счетом 2:1 - в компьютерной игре со счетом 2:0 по картам, а в лазертаге уступили (0:1).

"Спасибо за приглашение на турнир, для нас это большая честь, мы считаем, что мы не полностью раскрыли свой потенциал, в CS сыграли не очень, в лазертаге тоже новички, мы хотели выйти в плей-офф, но заканчиваем на третьем месте в группе. Что касается добавления лазертага, то это интересная идея, но мы не были готовы к тому, что игроки в CS тоже будут в него играть, - сказал Петричич. - Организация турнира - это высший уровень, сравнимый с международными турнирами. Придраться практически не к чему".

"Я очень горжусь тем, что вы здесь делаете, надеюсь, что еще раз примем участие в турнире. На самом деле немного местных блюд я успел попробовать, возможно, что-то мясное. Но чак-чак я ем каждый день. Это десерт, который мне нравится", - добавил Петричич.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.