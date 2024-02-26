Апелляционная комиссия вернула четыре очка "Эвертону" в чемпионате Англии

Английский клуб признал факт нарушения

ТАСС, 26 февраля. Независимая апелляционная комиссия приняла решение снять с футбольного клуба "Эвертон" шесть очков вместо 10 в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в турнирной таблице за нарушения правил финансового фэйр-плей. 1 декабря "Эвертон" направил апелляцию в лигу на это решение, для ее рассмотрения была назначена апелляционная комиссия.

В заявлении АПЛ отмечается, что "Эвертон" признал факт нарушения финансового фэйр-плей и оспаривал только размер санкций, наложенных на клуб. Два довода клуба из девяти были поддержаны апелляционной комиссией.

После 26 туров "Эвертон" занимал 17-е место в чемпионате Англии с 21 набранным очком. После смягчения санкций команда переместилась на две строчки выше с 25 очками и обгоняет по дополнительным показателям идущий на 16-м месте "Брентфорд".