Анцелиович объяснила, почему сторона российских фигуристов подала три апелляции в CAS

По словам юриста, такое решение российской стороны увеличивает шансы на положительный исход дела

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подача сразу нескольких апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS) со стороны российских фигуристов может увеличить шансы на успех и показывает значимость вопроса распределения медалей олимпийского командного турнира. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

В понедельник CAS зарегистрировал апелляцию канадской команды, Федерации фигурного катания Канады и Национального олимпийского комитета Канады. Канадская сторона просит переместить российскую сборную в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине на четвертое место, а сборную Канады - на третье. Также зарегистрированы отдельные апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.

"Подача сразу нескольких апелляций может увеличить шансы стороны, поскольку в каждой апелляции разные истцы, однако преследующие схожие интересы. В нашем случае это и ОКР, и Федерация фигурного катания на коньках России, и спортсмены сборной России, затронутые решением ISU (Международного союза конькобежцев - прим. ТАСС). Все они могут быть представлены различными юридическими командами, а значит, в совокупности есть большая возможность "достучаться" до арбитров, большая мобильность в их выборе. Скорее всего, дела будут объединены и заслушаны коллегией из трех арбитров. Хотя все мы помним по российским олимпийцам - их было 39, по ним заслушивали не тремя, а четырьмя или пятью арбитрами, что во многом предопределило успешный результат", - сказала Анцелиович.

"Ну и самое главное - показать, что есть несколько сторон, затронутых данным решением. Это не просто сами спортсмены, но и Олимпийский комитет России, и национальная федерация. Таким образом можно попытаться показать значимость данного вопроса для российской стороны. Интересен еще один факт - канадцы тоже назвали очень многих в качестве ответчиков, включая и МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС), и всех членов сборной команды России в командном турнире, и Олимпийский комитет России. Канадцы тоже со своей стороны максимально попытались привлечь в качестве ответчиков такое большое количество людей для обеспечения беспрепятственного рассмотрения своей апелляции", - добавила собеседница агентства.

29 января CAS дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января ISU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы. После перераспределения медалей Международным союзом конькобежцев сборная США должна получить золотые награды, японская команда - серебряные, российская - бронзовые.