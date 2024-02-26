Котов считает, что ни одно заклинание Гарри Поттера не помогло бы ему в матче с Кордой

Российский теннисист проиграл американцу Себастьяну Корде со счетом 0:6, 2:6

ДУБАЙ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Павел Котов считает, что победить в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае ему бы не помогло ни одно заклинание Гарри Поттера. Об этом Котов рассказал ТАСС.

В понедельник Котов уступил Себастьяну Корде в первом круге теннисного турнира в Дубае со счетом 0:6, 2:6.

"С самого утра, когда проснулся, не очень хорошо себя чувствовал, но я списал это на акклиматизацию. Но я пытался показать на корте что мог, но не получалось ничего. Наверное, один из моих самых быстрых матчей, которые я проигрывал, - сказал Котов. - Когда первый сет проиграл 0:6, потом подумал, что есть реальный шанс получить две "баранки", но, слава богу, два гейма выиграть сумел".

"Никто не застрахован от таких матчей. Бывают дни, когда ничего не получается и хочется уйти с корта, не доигрывая матч. Сегодня я доиграл, но после первого сета было желание сняться и уйти. Но постарался хоть как-то добороться. Я вообще фанат вселенной Гарри Поттера, но, боюсь, сегодня никакое заклинание не помогло бы. Буду просто тренироваться и готовиться к турнирам, чтобы больше таких матчей не было", - добавил теннисист.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Даниил Медведев.