Шестаков уверен, что после турнира имени Путина самбо в Африке станет еще популярнее

Соревнования прошли в Буркина-Фасо 24 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает, что после проведения в столице Буркина-Фасо Уагадугу турнира по самбо имени президента России Владимира Путина этот вид спорта станет популярнее в Африке. Об этом Шестаков заявил ТАСС.

Соревнования прошли 24 февраля, в них принимали участие 27 самбистов из Буркина-Фасо, по 9 спортсменов из Мали и Нигера, а также 2 представителя России.

"Мы поддерживаем любые инициативы по развитию и популяризации самбо во всем мире. Хочу подчеркнуть, что организация как международных, так и национальных соревнований по самбо идет на пользу нашему виду спорта, и мы приветствуем подобного рода активность на местах. Владимир Владимирович Путин является мастером спорта по самбо, поэтому нет ничего удивительного, что одна из африканских стран решила назвать турнир его именем. К слову, спортивное мероприятие, прошедшее в Уагадугу, уже привлекло внимание средств массовой информации и общественности к нашему виду спорта. И это особенно актуально в преддверии XIII Африканских игр, которые пройдут в Гане с 17 по 19 марта и в программу которых самбо в этом году вошло впервые", - отметил Шестаков.

"Уверен, в ближайшее время наш вид спорта выйдет на новый уровень популярности в Африке, ведь его сила не только в универсальности и сочетании уникальных техник, но и в философии. Неслучайно наш девиз - "Самбо - это семья, семья - это сила, сила - это мир", - подчеркнул президент FIAS.