Хоккеист Радулов попал в состав "Ак Барса" впервые с 15 февраля

В понедельник казанский "Ак Барс" сыграет с владивостокским "Адмиралом"

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Капитан и нападающий казанского "Ак Барса" Александр Радулов попал в состав команды на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с владивостокским "Адмиралом". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Матч пройдет во Дворце спорта в Казани и начнется в 19:00 мск. Радулов значится в третьем звене команды. В последний раз Радулов играл за "Ак Барс" 15 февраля в матче регулярного чемпионата с магнитогорским "Металлургом".

Радулову 37 лет. В текущем сезоне он забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи в 57 матчах.

"Ак Барс" гарантировал четвертое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанская команда сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", первые две игры пройдут в Казани.