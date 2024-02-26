Футболист ЦСКА Заболотный считает, что "Зенит" "поднасытился" победами

В сезоне-2022/23 "Зенит" в пятый раз подряд стал победителем Российской премьер-лиги

ТАСС, 26 февраля. Петербургский "Зенит" устал от постоянных побед в чемпионате России по футболу, при этом другие команды прибавили в классе. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный.

ЦСКА ушел на паузу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах. "Зенит" идет вторым с 36 очками в 18 играх и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В сезоне-2022/23 "Зенит" в пятый раз подряд стал победителем РПЛ.

"Были матчи, когда недобрали свои очки - где-то вообще упустили нужный результат на последних минутах, - сказал Заболотный. - Понимаю, что команда должна быть выше. У нас сейчас идет хорошая подготовка к весенней части. Уверен, будем готовы на 100 процентов. Можно ли бороться с "Зенитом"? Конечно. Видно, что "Зенит" поднасытился победами, да и другие команды прибавили в классе. Пытаемся создать достойную конкуренцию".

В 19-м туре "Зенит" примет московский "Спартак", ЦСКА дома встретится с "Оренбургом". Обе встречи состоятся 2 марта.