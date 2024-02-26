Морозов вернулся в состав "Спартака" на заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий получил травму 12 февраля в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Нападающий Иван Морозов вернулся в состав московского "Спартака" на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Морозов получил травму в матче с ярославским "Локомотивом" (5:1), который прошел 12 февраля. Нападающий набрал 38 (11 заброшенных шайб + 27 результативных передач) очков в 36 матчах текущего сезона.

"Спартак" набрал 88 очков и гарантировал себе четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо", имеющее в активе 67 очков, обеспечило себе восьмую строчку. В первом раунде плей-офф "Спартак" сыграет с череповецкой "Северсталью", минское "Динамо" встретится с "Динамо" из Москвы.