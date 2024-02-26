СМИ: ПСЖ проявляет интерес к футболисту "Наполи" Кварацхелии

Также французский клуб рассматривает возможность приобретения Виктора Осимхена и Рафаэла Леау

ТАСС, 26 февраля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" рассматривает вариант приобретения полузащитника итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелии в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Calciomercato со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

По данным газеты, в сферу интересов парижского клуба также входят нигерийский нападающий "Наполи" Виктор Осимхен и французский полузащитник "Милана" Рафаэл Леау. Футболисты рассматриваются в качестве замены нападающему Килиану Мбаппе. По информации газеты Marca, французский форвард перейдет в испанский "Реал" летом 2024 года в статусе свободного агента.

Кварацхелии 23 года, он перешел в "Наполи" из грузинского "Динамо" (Батуми) летом 2022 года, ранее он выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". "Наполи" в прошлом сезоне стал чемпионом Италии, а грузинский полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата. В текущем сезоне он провел 33 матча за "Наполи" в различных турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €80 млн.