Участник Игр будущего считает, что квалификацию по VR ритм-симулятору пройти сложно

По словам капитана команды "Черные медведи" Михаила Степанюка, сначала нужно научиться понимать механику игры

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Квалификацию Игр будущего по VR ритм-симулятору не пройти без предварительных тренировок и знания игры. Такое мнение ТАСС высказал капитан команды "Черные медведи" СПбПУ Петра Великого по Bear Saber Михаил Степанюк.

"Пройти квалификацию простому обывателю невозможно, потому что это уровень "эксперт +", что является чуть ли не эталоном, если не считать кастомные карты. И из-за этого сначала нужно научиться понимать механики игры, понимать очередность кубиков. Я сейчас выбил фулл-комбо благодаря тому, что я это помню и знаю - не сам уровень, а именно очередность. Такое приходит с опытом", - сказал Степанюк.

Он также отметил, что его команда специально тренировалась к турниру. Степанюк играет в Bear Saber с декабря 2018 года, за это время победил в нескольких локальных городских турнирах. Призовые, которые для первого места составят $17,5 тыс., он в случае победы потратит на помощь своей семье, однако признается - на турнире есть игроки еще более высокого уровня.

"Я держу связь с московским игроком, его зовут Кип - на мой взгляд, прямо сейчас это лучший игрок в России. Сегодня он должен приехать. Можно сказать, что это мой Мориарти, если меня можно назвать Шерлоком Холмсом, хотя в этой ситуации я скорее доктор Ватсон", - заключил капитан "Черных медведей".

Отборочный этап проходит с 25 по 28 февраля в МВЦ "Казань Экспо" и ТРЦ "Мега". Участникам предлагается с использованием очков виртуальной реальности рассекать световыми мечами летящие в них предметы. Цель - выбить как можно больше очков. Поучаствовать может любой желающий.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.