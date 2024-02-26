Песков заявил, что рекомендации по вопросу об участии атлетов РФ в ОИ сформируют

В РФ есть разные точки зрения относительно участия российских атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. В РФ есть разные точки зрения относительно участия российских атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе, но поручения президента РФ Владимира Путина представить предложения на этот счет должны быть выполнены, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Были поручения президента, существуют разные точки зрения. Поручения должны быть выполнены и должны быть сформировны соответствующие рекомендации", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать сообщение ОКР о возможности дополнительных критериев отбора на Олимпиаду.