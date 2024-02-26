Теннисист Рублев отметил поддержку болельщиков в матче с Чжан Чжичжэнем на турнире в Дубае

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 в пользу россиянина

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Поддержка болельщиков помогла российскому теннисисту Андрею Рублеву переломить ход матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против китайца Чжан Чжичжэня. Об этом Рублев рассказал в интервью на корте после матча.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 в пользу Рублева. На трибунах были десятки российских болельщиков, которые на протяжении всего матча скандировали имя Рублева и выкрикивали слова поддержки.

"Очень сложные условия для игры, - отметил Рублев. - Плюс соперник очень сильно играл в первом сете и почти не ошибался на подаче. Рад, что смог воспользоваться шансом во втором сете и дальше довел встречу до конца. Соперник играл так, словно ему нечего терять - очень хорошо, сильно".

"Поддержка болельщиков мне очень помогла, - добавил российский теннисист. - После первого сета я был ментально подавлен. Но я слышал, как болельщики меня поддерживают, кричат в мою сторону, и я решил, что надо постараться. Это помогло переломить матч".

Следующим соперником Рублева станет победитель матча между итальянцем Лоренцо Музетти и французом Артуром Казо. Турнир в Дубае завершится 2 марта.