Рефери Игр будущего отметил популярность дисциплины "танцевальный симулятор"

По словам Кирилла Большакова, у дисциплины увеличилось число поклонников

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Квалификация в основной турнир дисциплины "танцевальный симулятор" на Играх будущего пользуется популярностью у посетителей "Казань экспо". Об этом ТАСС рассказал главный судья в этой дисциплине Кирилл Большаков.

Принять участие в квалификации может любой желающий до 28 февраля в МВЦ "Казань экспо" или ТРЦ "Мега". В финале турнира 16 спортсменов разыграют призовой фонд в $50 тыс.

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"Когда "Казань экспо" закрывается и организаторы останавливают работу Игр будущего до следующего дня, когда все стенды закрыты, у нас еще куча людей", - сказал Большаков, добавив, что у дисциплины с каждым годом все больше поклонников.

"Со стороны может показаться, что выиграть легко, что каждый может прийти и забрать эти деньги, но это не совсем так. На основании первых дней можно сказать, что квалификацию проходят именно те ребята, которые посвящают танцам по 5-6 часов в день", - отметил судья.

"У нас танцевальная команда, которая называется "Инверсия" - сегодня мы пришли сюда мы попробовать свои индивидуальные силы и поболеть друг за друга. Лично у меня опыт в танцах более 10 лет, но есть и более опытные участники. Атмосфера супер, очень энергичная и яркая", - поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС участница соревнований Анастасия Егорова.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.