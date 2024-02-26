Теннисист Рублев рассказал, что большое количество браслетов не мешает его игре

В понедельник Рублев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче первого круга турнира в Дубае

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Большое количество браслетов не влияет на игру российского теннисиста Андрея Рублева. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В понедельник Рублев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае.

"Я привык к своим браслетам, и эти украшения не мешают играть. Такое количество на мне появилось не сразу. Сперва был один, потом, через год, еще один. Потом третий через полгода. И так постепенно у меня их стало 12-13. Но больше я не собираюсь надевать. Если бы вы надели на меня сразу десять - да, было бы некомфортно, но так - я постепенно привык", - сказал Рублев.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча между итальянцем Лоренцо Музетти и французом Артуром Казо. Турнир в Дубае завершится 2 марта.