Капитан победившей в битве роботов команды рассказал, что спортсмены не спали три дня

По словам Санджидхана Моханасундарама, члены индийского коллектива постоянно работали над улучшением характеристик робота

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Члены команды DS Robotics из Индии, ставшей победителем битвы роботов на Играх будущего, не спали последние три дня, потому что все свободное время работали над улучшением их робота. Об этом журналистам рассказал капитан команды Санджидхан Моханасундарам.

"У нашего робота очень мощное оружие. Мы делали все возможное, чтобы быть уверенными, что наш работ будет работать четко и стабильно. Вы не поверите, но последние три дня мы почти не спали - мы вставали очень рано и все свободное время работали над нашим роботом", - рассказал он.

"Как капитан хочу отметить, что наша команда - это не только эти пять человек, стоящие рядом со мной, но и члены наших семей, наши родители. Их поддержка сыграла ключевую роль в нашей победе, наши родители подбадривали нас на всем нашем пути. Битва роботов - не самый популярный вид спорта в нашей стране, хотя и набирает обороты в последние годы. Но многие родители не поддерживают увлечение роботами своих детей, считают, что это несерьезно и в этой сфере невозможно сделать карьеру, но это не про наших родителей", - добавил Моханасундарам.

В финале индийская команда победила российский коллектив Daddy Bots из Санкт-Петербурга.

"Мы пытаемся создать большое комьюнити для развития робототехники в Индии, стараемся сделать все, чтобы как можно больше людей узнали о таком направлении. Еще не решили, как потратим выигранные деньги, но определенно постараемся сделать так, чтобы битва роботов стала еще популярнее", - добавил индийский спортсмен.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.