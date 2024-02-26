Столяров рассказал, что в битве роботов болел за команду из Индии, одержавшую победу

По словам руководителя Игр будущего, он с самого начала переживал за коллектив DS Robotics, который выбил из турнира главного фаворита - китайскую команду Fierce Roc

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Руководитель Игр будущего Игорь Столяров на битве роботов болел на команду DS Robotics из Индии. Об этом он рассказал журналистам после окончания турнира.

"Я топил за индусов. Я с самого начала за них топил, потому что в первом же бою вынесли китайцев. Они красавцы. Как прошла эта номинация? Мне кажется, честная борьба, очень конкурентная, очень драматичная. В последнем бою загорелся робот, круче такого финала ожидать было сложно", - сказал он.

В первом матче битвы роботов команда DS Robotics из Индии победила коллектив Fierce Roc из Китая, считавшийся фаворитом турнира. В финале индийская команда победила российский коллектив Daddy Bots из Санкт-Петербурга. Робот петербургской команды загорелся прямо на арене.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.