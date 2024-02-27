Участник битвы роботов из Белоруссии рассказал о планах создать нового робота

Юрий Козлов отметил, что команда Crazy Bunny Lab планирует в дальнейшем продолжать участвовать в турнирах, подобных Играм будущего

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Участники команды Crazy Bunny Lab из Белоруссии, приехавшие в Казань на Игры будущего для выступления в битве роботов, планируют создать нового робота с более сильными характеристиками, чтобы достойно представлять свою страну в последующих турнирах. Об этом ТАСС рассказал капитан команды Юрий Козлов.

"Планируем и дальше принимать активное участие в подобных турнирах. В планах доработать этого робота и разработать нового, который будет раз в десять получше, с лучшим управлением и с более опасным орудием. Хотим доказать, что Беларусь может оказать достойное сопротивление на арене", - сказал он.

В субботу в своем первом бою Crazy Bunny Lab проиграли российской команде "Большой брат". Во второй битве в понедельник белорусская команда победила коллектив Braabots из Бразилии.

"Как минимум мы получили колоссальный опыт. Были некоторые проблемы с управлением, небольшие огрехи по приему сигнала. Мы увидели свои слабые моменты и теперь знаем, над чем нужно работать. Будем готовиться к следующим годам, - добавил спортсмен. - Если оценивать турнир по десятибалльной шкале, я бы поставил бесконечность со знаком плюс. Все максимально продумано, организаторы помогают в любой ситуации, что бы ни произошло".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.