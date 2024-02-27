Хоккеист "Динамо" Джиошвили рассказал, что в команде не прикасались к Кубку континента

Бело-голубые стали победителями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки московского "Динамо" не прикасались к Кубку континента после его вручения по завершении последнего матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС рассказал нападающий бело-голубых Максим Джиошвили.

Кубок континента вручается команде за победу в регулярном чемпионате. Согласно давнему суеверию, игроки не притрагиваются к такого рода трофеям до завершения плей-офф.

"Нет, сказали его не трогать, никто не трогал", - ответил Джиошвили на вопрос, трогал ли кто-то кубок.

В последнем матче "Динамо" выиграло в овертайме у ЦСКА со счетом 4:3. "Я бы не сказал, что в первом периоде был осторожный хоккей, просто все вкатывались. Не сказать, что здорово дышалось в первом периоде, но потом все нормально разбегались. Непростая игра, они вели практически всю игру, но большинство зарешало", - отметил Джиошвили.

В первом раунде Кубка Гагарина "Динамо" сыграет с одноименным клубом из Минска.