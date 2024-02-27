В "Динамо" отметили работу тренерского штаба в условиях напряженного сезона КХЛ

Бело-голубые заняли первое место в общей таблице регулярного чемпионата

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб московского "Динамо" в условиях плотного графика регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сумел пройти его с минимальными потерями благодаря в том числе грамотной подготовке. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко.

"Динамо" по итогам регулярного чемпионата стало обладателем Кубка континента.

"График у всех команд одинаковый, но это говорит о работе тренерского штаба, значит, он сумел распределить силы в рамках предсезонной подготовки, время отдыха. Это искусство - пройти дистанцию с минимальными потерями и занять такое место в таблице по итогам чемпионата", - сказал Сушко.

В последнем матче регулярного сезона "Динамо" в овертайме обыграло ЦСКА со счетом 4:3. "Радует то, что, когда надо было, команда добавила, сняли вратаря, не засчитали [гол], опять забили. В овертайме [главный тренер "Динамо"] Алексей Николаевич [Кудашов] опять решил снять вратаря, получилась такая хорошая репетиция перед играми плей-офф", - отметил гендиректор бело-голубых.

Нападающий "Динамо" Максим Джиошвили рассказал ТАСС, что в команде не притронулись к Кубку континента. "Мы понимаем, что впереди главный приз, поэтому ребята решили, что на Кубке континента нет желания останавливаться", - сказал Сушко.

В первом раунде плей-офф "Динамо" сыграет с одноименным клубом из Минска.