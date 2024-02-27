В "Динамо" сообщили, что вопрос со вторым матчем плей-офф решится в интересах болельщиков

В первом раунде бело-голубые сыграют с минским "Динамо"

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация вокруг второго матча плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским и минским "Динамо" в Москве будет решена в интересах болельщиков. Об этом ТАСС рассказал гендиректор московского "Динамо" Сергей Сушко.

"Динамо" должно начать Кубок Гагарина матчем с минским "Динамо" 1 и 3 марта у себя дома. Матч 3 марта накладывается по времени на игру Мир - Российской премьер-лиги "Динамо" - "Локомотив", которая также состоится на "ВТБ-Арене".

"Все нормально, все идет в штатном режиме. Думаю, во вторник будет официальная информация, которую опубликуют КХЛ и мы. В любом случае мы будем пытаться делать все в интересах болельщиков, поэтому никаких неприятных неожиданностей не будет", - сказал Сушко.