Успех "Динамо" и рекорд Гусева. В КХЛ завершился регулярный чемпионат

Плей-офф стартует 29 февраля

ТАСС, 27 февраля. Очередной регулярный чемпионат Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой московского "Динамо", которое выиграло Кубок континента благодаря осечке петербургского СКА в его последнем матче с пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар" и получило преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф. Весомый вклад в этот успех принадлежит форварду бело-голубых Никите Гусеву, который побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный сезон КХЛ.

Прошедший регулярный чемпионат выдался одним из самых интересных в истории КХЛ. Впервые за долгое время победитель как в обеих конференциях, так и во всем чемпионате не был ясен практически до самого последнего дня. На Западе долгое время спор за лидерство шел между московскими "Динамо", "Спартаком" и ярославским "Локомотивом", позже к ним добавился набравший форму СКА, и наиболее острой фазы борьба достигла как раз в последние дни регулярного первенства.

На Востоке также практически до последнего дня на первое место претендовали три команды - магнитогорский "Металлург", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев". Причиной интриги в обеих конференциях видится то, что все-таки ощущается действие жесткого потолка зарплат (900 млн рублей на каждый клуб), ужесточение лимита на легионеров и напряженный календарь.

С большой долей вероятности следующий сезон будет более равномерным, так как чемпион должен определиться уже к середине мая. Это связано с тем, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России на сезон-2024/25.

Проблемы финалистов прошлого сезона

Чемпионат сопровождался проблемами обоих армейских клубов. В отличие от СКА, чемпион двух последних лет ЦСКА от них оправиться до конца не смог. Команда Сергея Федорова выдавала по ходу сезона неудачные серии, как, например, в начале ноября, проиграв в трех подряд домашних поединках тольяттинской "Ладе", челябинскому "Трактору" и "Авангарду". Состав команды с прошлого сезона практически не поменялся. Не раз звучало мнение, что игроки после двух успешных сезонов подряд пресытились победами.

Атака ЦСКА несколько сдала по сравнению с прошлыми сезонами, доказательством тому является и отсутствие армейцев в числе лучших результативных игроков. Возвращение голкипера Ивана Федотова, которое повлекло за собой конфронтацию между IIHF и Федерацией хоккея России, не решило вратарскую проблему команды. В течение сезона Федотов старался набрать форму после годичного простоя, связанного со службой в армии, но на уровень сезона-2021/22 он пока не вышел.

Очевидно, что ставка в ЦСКА сделана на то, чтобы игроки набрали форму к плей-офф, и последние результаты команды говорят именно об этом. Это позволило армейцам подняться с седьмого места на шестое, чтобы избежать встречи со СКА в первом раунде. Тем не менее регулярный сезон запомнится крупными неудачами армейцев в матчах с прямыми конкурентами в лице московского "Динамо" и СКА, которым они проиграли четыре и шесть матчей соответственно.

Команда Романа Ротенберга также имела проблемы на старте и в середине сезона, но гораздо раньше ЦСКА избавилась от них. Несмотря на постоянные травмы, СКА, как всегда, помогла более длинная скамейка запасных. Выходят на пик формы у петербургской команды нападающие Сергей Толчинский и Марат Хайруллин, по-прежнему стабилен защитник Александр Никишин, ставший самым результативным игроком обороны в сезоне с 56 очками. Помог армейцам и переход вратаря Никиты Серебрякова из владивостокского "Адмирала".

Своеобразный победный импульс армейцам могла придать и "СКА-Арена", куда они переехали в начале февраля. Пока даже на матчи с не самыми ведущими командами приходило порядка 20 тыс. человек.

Расцвет Гусева

Летняя трансферная кампания столичного "Динамо" дала свои плоды в течение сезона. Игра Гусева после его перехода в связи с расторжением контракта со СКА посрамила скептиков, утверждавших, что он со своей индивидуальностью не впишется в схемы Алексея Кудашова. Не менее важным было то, что Кудашов угадал с партнерами Гусева по тройке, отрядив к нему перешедшего из минского "Динамо" Седрика Пакетта и Джордана Уила. Это, как и его собственное индивидуальное мастерство, позволило Гусеву переписать ряд клубных рекордов, включая достижение Вадима Шипачева по количеству передач в КХЛ, когда тот выступал еще за "Динамо", и стать лучшим бомбардиром сезона с 89 (23 гола + 66 результативных передач) очками.

Благодаря в том числе действиям этой тройки "Динамо" успешно играло в большинстве, с большим перевесом лидируя по проценту реализованного большинства. Способствовала успешной атаке "Динамо" и игра ставшего россиянином американца Бреннана Менелла, обороне существенно помогла и игра еще одного бывшего питерского армейца Игоря Ожиганова. По сравнению с ЦСКА и "Спартаком", "Динамо" относительно гладко прошло тяжелый регулярный чемпионат, добавив на финише.

"График у всех команд одинаковый, но это говорит о работе тренерского штаба, значит, он сумел распределить силы в рамках предсезонной подготовки, время отдыха. Это искусство - пройти дистанцию с минимальными потерями и занять такое место в таблице по итогам чемпионата", - сказал ТАСС гендиректор "Динамо" Сергей Сушко.

Относительно успешным может считать для себя регулярный чемпионат "Спартак". Впервые за долгое время красно-белые сумели на протяжении практически всего сезона не выпадать из первой половины таблицы Западной конференции. Начало и середину чемпионата "Спартак" провел даже выше своего среднего уровня, находясь в лидерах конференции и даже всей лиги. Причиной этому в основном стала игра ударной тройки команды в лице Ивана Морозова, Николая Голдобина и Павла Порядина. Голдобин в то время был лидером среди бомбардиров, но, даже когда его оттеснили Гусев и ставший лучшим снайпером регулярки Рид Буше (44 шайбы), продолжал набирать очки и, в частности, стал абсолютным рекордсменом "Спартака" по набранным очкам в отечественных чемпионатах.

"Спартак" в момент, когда был на пике формы, первым достиг отметки в 100 очков и стал самым результативным клубом во всей регулярке, забросив 233 шайбы. Однако от январского игрового кризиса красно-белых это не спасло, причиной этому стала череда травм ведущих игроков. Потеря очков повлекла за собой и потерю лидерства в чемпионате и конференции, последствия были вполне себе болезненными, однако красно-белые ниже четвертого места все же не опустились. Несмотря на то что, к примеру, "Спартак" только один раз в сезоне сумел обыграть "Локомотив", ожидания болельщиков перед первым раундом плей-офф, в котором соперником москвичей станет череповецкая "Северсталь", более оптимистичные, чем в предыдущие годы, когда красно-белым попадался кто-то из фаворитов.

Пока не особо помог "Спартаку" приход в середине декабря 40-летнего Ильи Ковальчука - олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина, воспитанника красно-белых, который до этого ни разу не играл за "Спартак" в КХЛ. После полуторагодичной паузы Ковальчук вынужден был через игры набирать форму. В 20 матчах он набрал 8 (4+4) очков, тренерский штаб доверял ему место в одной из спецбригад большинства, при розыгрыше лишнего Ковальчук забил лишь однажды - в проигранном матче со СКА (2:5). Последние три матча регулярки он пропустил, причем в двух играх красно-белые относительно неплохо играли в большинстве.

Технические поражения "Сибири"

По ходу чемпионата произошли четыре тренерские отставки, из которых положительно повлияла на результаты команды только одна - в "Тракторе". В начале октября Анвара Гатиятулина в челябинском клубе сменил Алексей Заварухин, однако "Трактор" в верхнюю часть первой восьмерки подняться не смог, заняв шестое место.

Также в начале октября в подмосковном "Витязе" Александра Завьялова, который не имел опыта работы главным тренером в клубах КХЛ, сменил Дмитрий Рябыкин. "Витязь" к тому моменту уже находился в ряду аутсайдеров. Рябыкин попытался стабилизировать игру, команда при нем порой выдавала неплохие матчи, но уйти с последнего места в конференции ей не удалось.

Поменял своего тренера астанинский "Барыс", который из года в год проводит невзрачный сезон. Неудача постигла и "Сибирь" - новосибирский клуб в декабрьскую паузу расстался с Дэвидом Немировски, который пришел в команду летом, заменив его на входившего в тренерский штаб Сергея Кривокрасова. Однако более досадным упущением для клуба стали технические поражения в тех четырех матчах на старте сезона, в которых за "Сибирь" сыграл молодой российский защитник Федор Гордеев, у которого оказалось спортивное гражданство США. КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка, клуб неудачно попытался опротестовать решение.

Если бы новосибирцы сохранили эти очки, они обошли бы нижнекамский "Нефтехимик" и сравнялись бы по очкам с "Амуром". Однако хабаровский клуб, который перед сезоном значительно потратился на ряд игроков, включая одного из самых результативных спартаковцев в истории Александра Хохлачева, так и так гарантировал бы себе место в плей-офф за счет преимущества по победам в основное время.

Только по итогам заключительного дня стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина. На Западе московское "Динамо" (1-е место в конференции) сыграет с минским "Динамо" (8), СКА (2) - с "Торпедо" (7), "Локомотив" (3) - с ЦСКА (6), "Спартак" (4) - с "Северсталью" (5). На Востоке "Металлург" (1) сыграет с "Амуром" (8), "Авангард" (2) - с "Ладой" (7), "Салават Юлаев" (3) - с "Трактором" (6), "Ак Барс" (4) - с "Автомобилистом" (5). Первые два матча пройдут на площадках команд с наиболее высоким номером посева, все серии проходят до четырех побед, в случае ничьей в основное время следуют 20-минутные овертаймы, количество которых не ограничено.

Игры первых двух команд в каждой конференции пройдут 1, 3, 5, 7 марта, а также, если потребуется, 9, 11 и 13 марта. Команды, занявшие третье и четвертое места, проведут свои матчи 29 февраля, 2, 4, 6 марта, а если потребуется - 8, 10 и 12 марта. Изменений стоит ожидать в противостоянии московского и минского "Динамо" - второй матч их серии должен пройти 3 марта на "ВТБ-Арене", на этот же день на стадионе в Петровском парке запланирована встреча чемпионата России по футболу между столичными "Динамо" и "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 68 31 11 4 3 3 16 216-160 98 2 СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95 3 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93 4 Спартак 68 36 3 1 4 4 20 233-189 88 5 Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 203-185 80 6 ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193-166 76 7 Торпедо 68 27 5 2 3 4 27 189-180 75 8 Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180-178 69 9 Куньлунь РС 68 15 6 4 2 4 37 159-222 56 10 Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53 11 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 133-224 48