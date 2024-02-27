Успех "Динамо" и рекорд Гусева. В КХЛ завершился регулярный чемпионат

ТАСС, 27 февраля. Очередной регулярный чемпионат Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой московского "Динамо", которое выиграло Кубок континента благодаря осечке петербургского СКА в его последнем матче с пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар" и получило преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф. Весомый вклад в этот успех принадлежит форварду бело-голубых Никите Гусеву, который побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный сезон КХЛ.
Прошедший регулярный чемпионат выдался одним из самых интересных в истории КХЛ. Впервые за долгое время победитель как в обеих конференциях, так и во всем чемпионате не был ясен практически до самого последнего дня. На Западе долгое время спор за лидерство шел между московскими "Динамо", "Спартаком" и ярославским "Локомотивом", позже к ним добавился набравший форму СКА, и наиболее острой фазы борьба достигла как раз в последние дни регулярного первенства.
На Востоке также практически до последнего дня на первое место претендовали три команды - магнитогорский "Металлург", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев". Причиной интриги в обеих конференциях видится то, что все-таки ощущается действие жесткого потолка зарплат (900 млн рублей на каждый клуб), ужесточение лимита на легионеров и напряженный календарь.
С большой долей вероятности следующий сезон будет более равномерным, так как чемпион должен определиться уже к середине мая. Это связано с тем, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России на сезон-2024/25.
Проблемы финалистов прошлого сезона
Чемпионат сопровождался проблемами обоих армейских клубов. В отличие от СКА, чемпион двух последних лет ЦСКА от них оправиться до конца не смог. Команда Сергея Федорова выдавала по ходу сезона неудачные серии, как, например, в начале ноября, проиграв в трех подряд домашних поединках тольяттинской "Ладе", челябинскому "Трактору" и "Авангарду". Состав команды с прошлого сезона практически не поменялся. Не раз звучало мнение, что игроки после двух успешных сезонов подряд пресытились победами.
Атака ЦСКА несколько сдала по сравнению с прошлыми сезонами, доказательством тому является и отсутствие армейцев в числе лучших результативных игроков. Возвращение голкипера Ивана Федотова, которое повлекло за собой конфронтацию между IIHF и Федерацией хоккея России, не решило вратарскую проблему команды. В течение сезона Федотов старался набрать форму после годичного простоя, связанного со службой в армии, но на уровень сезона-2021/22 он пока не вышел.
Очевидно, что ставка в ЦСКА сделана на то, чтобы игроки набрали форму к плей-офф, и последние результаты команды говорят именно об этом. Это позволило армейцам подняться с седьмого места на шестое, чтобы избежать встречи со СКА в первом раунде. Тем не менее регулярный сезон запомнится крупными неудачами армейцев в матчах с прямыми конкурентами в лице московского "Динамо" и СКА, которым они проиграли четыре и шесть матчей соответственно.
Команда Романа Ротенберга также имела проблемы на старте и в середине сезона, но гораздо раньше ЦСКА избавилась от них. Несмотря на постоянные травмы, СКА, как всегда, помогла более длинная скамейка запасных. Выходят на пик формы у петербургской команды нападающие Сергей Толчинский и Марат Хайруллин, по-прежнему стабилен защитник Александр Никишин, ставший самым результативным игроком обороны в сезоне с 56 очками. Помог армейцам и переход вратаря Никиты Серебрякова из владивостокского "Адмирала".
Своеобразный победный импульс армейцам могла придать и "СКА-Арена", куда они переехали в начале февраля. Пока даже на матчи с не самыми ведущими командами приходило порядка 20 тыс. человек.
Расцвет Гусева
Летняя трансферная кампания столичного "Динамо" дала свои плоды в течение сезона. Игра Гусева после его перехода в связи с расторжением контракта со СКА посрамила скептиков, утверждавших, что он со своей индивидуальностью не впишется в схемы Алексея Кудашова. Не менее важным было то, что Кудашов угадал с партнерами Гусева по тройке, отрядив к нему перешедшего из минского "Динамо" Седрика Пакетта и Джордана Уила. Это, как и его собственное индивидуальное мастерство, позволило Гусеву переписать ряд клубных рекордов, включая достижение Вадима Шипачева по количеству передач в КХЛ, когда тот выступал еще за "Динамо", и стать лучшим бомбардиром сезона с 89 (23 гола + 66 результативных передач) очками.
Благодаря в том числе действиям этой тройки "Динамо" успешно играло в большинстве, с большим перевесом лидируя по проценту реализованного большинства. Способствовала успешной атаке "Динамо" и игра ставшего россиянином американца Бреннана Менелла, обороне существенно помогла и игра еще одного бывшего питерского армейца Игоря Ожиганова. По сравнению с ЦСКА и "Спартаком", "Динамо" относительно гладко прошло тяжелый регулярный чемпионат, добавив на финише.
"График у всех команд одинаковый, но это говорит о работе тренерского штаба, значит, он сумел распределить силы в рамках предсезонной подготовки, время отдыха. Это искусство - пройти дистанцию с минимальными потерями и занять такое место в таблице по итогам чемпионата", - сказал ТАСС гендиректор "Динамо" Сергей Сушко.
Относительно успешным может считать для себя регулярный чемпионат "Спартак". Впервые за долгое время красно-белые сумели на протяжении практически всего сезона не выпадать из первой половины таблицы Западной конференции. Начало и середину чемпионата "Спартак" провел даже выше своего среднего уровня, находясь в лидерах конференции и даже всей лиги. Причиной этому в основном стала игра ударной тройки команды в лице Ивана Морозова, Николая Голдобина и Павла Порядина. Голдобин в то время был лидером среди бомбардиров, но, даже когда его оттеснили Гусев и ставший лучшим снайпером регулярки Рид Буше (44 шайбы), продолжал набирать очки и, в частности, стал абсолютным рекордсменом "Спартака" по набранным очкам в отечественных чемпионатах.
"Спартак" в момент, когда был на пике формы, первым достиг отметки в 100 очков и стал самым результативным клубом во всей регулярке, забросив 233 шайбы. Однако от январского игрового кризиса красно-белых это не спасло, причиной этому стала череда травм ведущих игроков. Потеря очков повлекла за собой и потерю лидерства в чемпионате и конференции, последствия были вполне себе болезненными, однако красно-белые ниже четвертого места все же не опустились. Несмотря на то что, к примеру, "Спартак" только один раз в сезоне сумел обыграть "Локомотив", ожидания болельщиков перед первым раундом плей-офф, в котором соперником москвичей станет череповецкая "Северсталь", более оптимистичные, чем в предыдущие годы, когда красно-белым попадался кто-то из фаворитов.
Пока не особо помог "Спартаку" приход в середине декабря 40-летнего Ильи Ковальчука - олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина, воспитанника красно-белых, который до этого ни разу не играл за "Спартак" в КХЛ. После полуторагодичной паузы Ковальчук вынужден был через игры набирать форму. В 20 матчах он набрал 8 (4+4) очков, тренерский штаб доверял ему место в одной из спецбригад большинства, при розыгрыше лишнего Ковальчук забил лишь однажды - в проигранном матче со СКА (2:5). Последние три матча регулярки он пропустил, причем в двух играх красно-белые относительно неплохо играли в большинстве.
Технические поражения "Сибири"
По ходу чемпионата произошли четыре тренерские отставки, из которых положительно повлияла на результаты команды только одна - в "Тракторе". В начале октября Анвара Гатиятулина в челябинском клубе сменил Алексей Заварухин, однако "Трактор" в верхнюю часть первой восьмерки подняться не смог, заняв шестое место.
Также в начале октября в подмосковном "Витязе" Александра Завьялова, который не имел опыта работы главным тренером в клубах КХЛ, сменил Дмитрий Рябыкин. "Витязь" к тому моменту уже находился в ряду аутсайдеров. Рябыкин попытался стабилизировать игру, команда при нем порой выдавала неплохие матчи, но уйти с последнего места в конференции ей не удалось.
Поменял своего тренера астанинский "Барыс", который из года в год проводит невзрачный сезон. Неудача постигла и "Сибирь" - новосибирский клуб в декабрьскую паузу расстался с Дэвидом Немировски, который пришел в команду летом, заменив его на входившего в тренерский штаб Сергея Кривокрасова. Однако более досадным упущением для клуба стали технические поражения в тех четырех матчах на старте сезона, в которых за "Сибирь" сыграл молодой российский защитник Федор Гордеев, у которого оказалось спортивное гражданство США. КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка, клуб неудачно попытался опротестовать решение.
Если бы новосибирцы сохранили эти очки, они обошли бы нижнекамский "Нефтехимик" и сравнялись бы по очкам с "Амуром". Однако хабаровский клуб, который перед сезоном значительно потратился на ряд игроков, включая одного из самых результативных спартаковцев в истории Александра Хохлачева, так и так гарантировал бы себе место в плей-офф за счет преимущества по победам в основное время.
Только по итогам заключительного дня стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина. На Западе московское "Динамо" (1-е место в конференции) сыграет с минским "Динамо" (8), СКА (2) - с "Торпедо" (7), "Локомотив" (3) - с ЦСКА (6), "Спартак" (4) - с "Северсталью" (5). На Востоке "Металлург" (1) сыграет с "Амуром" (8), "Авангард" (2) - с "Ладой" (7), "Салават Юлаев" (3) - с "Трактором" (6), "Ак Барс" (4) - с "Автомобилистом" (5). Первые два матча пройдут на площадках команд с наиболее высоким номером посева, все серии проходят до четырех побед, в случае ничьей в основное время следуют 20-минутные овертаймы, количество которых не ограничено.
Игры первых двух команд в каждой конференции пройдут 1, 3, 5, 7 марта, а также, если потребуется, 9, 11 и 13 марта. Команды, занявшие третье и четвертое места, проведут свои матчи 29 февраля, 2, 4, 6 марта, а если потребуется - 8, 10 и 12 марта. Изменений стоит ожидать в противостоянии московского и минского "Динамо" - второй матч их серии должен пройти 3 марта на "ВТБ-Арене", на этот же день на стадионе в Петровском парке запланирована встреча чемпионата России по футболу между столичными "Динамо" и "Локомотивом".
1
Динамо М
68
31
11
4
3
3
16
216-160
98
2
СКА
68
40
2
4
1
2
19
220-139
95
3
Локомотив
68
34
8
2
4
1
19
174-139
93
4
Спартак
68
36
3
1
4
4
20
233-189
88
5
Северсталь
68
30
1
5
3
5
24
203-185
80
6
ЦСКА
68
30
3
1
1
7
26
193-166
76
7
Торпедо
68
27
5
2
3
4
27
189-180
75
8
Динамо Мн
68
26
5
1
2
3
31
180-178
69
9
Куньлунь РС
68
15
6
4
2
4
37
159-222
56
10
Сочи
68
19
1
3
0
7
38
168-254
53
11
Витязь
68
14
4
2
4
4
40
133-224
48
1
Металлург
68
35
7
2
4
3
17
212-167
95
2
Авангард
68
31
9
3
1
5
19
211-181
92
3
Салават Юлаев
68
36
4
2
2
4
20
196-143
90
4
Ак Барс
68
33
6
2
0
2
25
175-140
84
5
Автомобилист
68
26
5
6
4
4
23
163-157
82
6
Трактор
68
27
6
4
2
4
25
183-167
80
7
Лада
68
24
4
4
4
10
22
165-170
78
8
Амур
68
23
3
3
7
6
26
159-178
71
9
Нефтехимик
68
20
6
1
6
9
26
158-201
69
10
Сибирь
68
20
3
5
3
8
29
148-180
67
11
Адмирал
68
14
4
3
6
6
35
148-197
54
12
Барыс
68
12
4
5
3
5
39
137-205
50