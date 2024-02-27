"Айлендерс" обыграли "Даллас" в НХЛ. Сорокин отразил 30 бросков

Встреча завершилась победой клуба из Нью-Йорка со счетом 3:2

ТАСС, 27 февраля. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Даллас" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Пулок (16-я минута), Кайл Маклин (36), Бо Хорват (63). У "Далласа" отличились Мэтт Дюшен (28) и Логан Стэнковен (29).

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков из 32 и одержал 18-ю победу в сезоне.

"Айлендерс" занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 62 очка в 58 играх. "Даллас" лидирует в Центральном дивизионе с 79 очками после 60 встреч. В следующем матче "Айлендерс" на выезде сыграют с "Детройтом" 1 марта, "Даллас" 28 февраля в гостях встретится с "Колорадо".

В другом матче игрового дня "Вашингтон" дома со счетом 6:3 обыграл "Оттаву". В составе проигравшей команды голевой передачей отметился нападающий Владимир Тарасенко, для него этот голевой пас стал 23-м в сезоне. Выступающие за "Вашингтон" нападающий Александр Овечкин и защитник Александр Алексеев не набрали очков.