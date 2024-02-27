Набор хоккейных карточек 1979 года продали в Канаде за $3,72 млн

В нем могут быть карточки новичка Уэйна Гретцки

ТАСС, 27 февраля. Набор хоккейных карточек бренда O-Pee-Chee, в котором могут содержаться карточки новичка нападающего Уэйна Гретцки, продали в Канаде за $3,72 млн. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Семья из провинции Саскачеван случайно обнаружила нераспечатанный набор на чердаке у себя дома. В нем содержатся карточки сезона-1979/80, среди которых, по информации специалиста Джейсона Саймондса, могут быть от 25 до 27 карточек Гретцки. Как сообщил CBC Саймондс, стоимость карточек Гретцки в идеальном состоянии может доходить до $3,75 млн.

Гретцки с 1978 по 1988 год выступал за "Эдмонтон", который был включен в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в сезоне-1979/80. Вместе с "Эдмонтоном" Гретцки четырежды стал обладателем Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Позднее в НХЛ канадский форвард выступал за "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Гретцки является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 894 голами, второе место по этому показателю занимает российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин (838).