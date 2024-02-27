В Канаде надеются, что CAS внесет ясность в решение ISU по олимпийским медалям фигуристов

Ранее суд зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) рассчитывает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) внесет ясность в решение Международного союза конькобежцев (ISU) по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в Skate Canada.

26 февраля CAS зарегистрировал четыре апелляции на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Канадская сторона просит переместить российскую сборную в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине на четвертое место, а сборную Канады - на третье.

"Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвертого места, - сообщили в Skate Canada. - Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон".

29 января CAS дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января ISU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы. После перераспределения медалей Международным союзом конькобежцев сборная США должна получить золотые награды, японская команда - серебряные, российская - бронзовые.