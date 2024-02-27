Морозов назвал хорошим результат "Спартака" в регулярном чемпионате КХЛ

Столичный клуб вышел в плей-офф, где в первом раунде сыграет с череповецкой "Северсталью"

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Четвертое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является хорошим результатом для московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Иван Морозов.

"Спартак" набрал 88 очков в 68 матчах и вышел в плей-офф КХЛ, где сыграет с череповецкой "Северсталью".

"Я считаю, что мы очень хорошо провели регулярный чемпионат, - сказал Морозов. - Четвертое место - это очень хороший результат, учитывая, что мы давно так высоко не завершали регулярку. В плей-офф нас ждет непростой соперник, уверен, игры будут упорными".

Первый матч первого раунда плей-офф между "Спартаком" и "Северсталью" пройдет в Москве 29 февраля.