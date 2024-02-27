Рублев: крики болельщиков под руку или в начале розыгрыша мяча могут выбесить

Россиянин отметил, что на турнире в Дубае приятная атмосфера

ДУБАЙ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Крики болельщиков в начале розыгрыша мяча могут раздражать. Об этом ТАСС рассказал российский теннисист Андрей Рублев.

В понедельник Рублев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае. На трибунах были десятки российских болельщиков, которые на протяжении всего матча скандировали имя Рублева и выкрикивали слова поддержки.

"Когда болельщики кричат мое имя, поддерживают в правильный момент - это, конечно, помогает. Когда это происходит в начале розыгрыша или под руку - конечно, в моменте это может выбесить, - сказал Рублев. - В целом очень приятно, как здесь [в Дубае] меня поддерживают, атмосфера классная и приятная".