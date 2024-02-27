В "Динамо" в ближайшее время определятся с продлением контрактов с Кудашовым и Сопиным

Контракт главного тренера с московским клубом истекает по окончании сезона

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос продления контрактов с главным тренером московского хоккейного клуба "Динамо" Алексеем Кудашовым и спортивным директором Алексеем Сопиным должен решится в скором времени. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор бело-голубых Сергей Сушко.

Контракт Кудашова с клубом истекает по окончании сезона. "Динамо" под руководством Кудашова одержало победу в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф "Динамо" встретится с минским "Динамо".

"Думаю, надо следить внимательно за новостями, - сказал Сушко. - И Алексей Николаевич Сопин, и Алексей Николаевич Кудашов результатами своей работы могут быть довольны. Это работа комплексная, в ближайшее время мы попытаемся порадовать хорошими новостями. Я больше чем уверен, что они будут позитивного характера".

Кудашов возглавил "Динамо" в 2021 году. Лучшим результатом команды при нем стал выход в полуфинал плей-офф Западной конференции в 2022 году. Сопин работает спортивным директором с апреля 2023 года.