Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала четырех российских штангистов

Спортсмены уже завершили карьеру тяжелоатлетов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала за нарушения антидопинговых правил россиян Евгения Коломийца, Эдуарда Межгихова, Александра Сафаряна и Василия Половникова. Об этом свидетельствуют материалы IWF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Коломийца, ранее отбывшего десятилетнюю дисквалификацию, отстранили от спорта на два года, Межгихова, Сафаряна и Половникова - на четыре. Срок дисквалификации Коломийца истечет 16 июня 2024 года, Межгихова и Сафаряна - 17 июня 2026 года, Половникова - 29 ноября 2026 года. Спортсмены уже завершили карьеру тяжелоатлетов.

Штангисты были отстранены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в 2012 году.

Коломиец является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2011 года, Межгихов в 2009 году выиграл юниорское первенство Европы, Сафарян - вице-чемпион чемпионата Европы 2011 года среди юниоров, Половников в 2008 году выиграл серебро взрослого чемпионата Европы.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал ТАСС, что работа антидопинговых организаций вызывает у него все больше и больше вопросов. По его словам, ФТАР как федерация чистого спорта подвергается самым беспрецедентным актам циничного давления.