Волков объяснил, за счет чего минское "Динамо" может победить московское в плей-офф КХЛ

Нападающий отметил, что игроки белорусской команды будут готовы на 100%

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Минское "Динамо" может обыграть одноименный клуб из Москвы в первом раунде плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счет дисциплины и самоотверженности. Такое мнение ТАСС высказал нападающий минского "Динамо" Александр Волков.

Московское "Динамо" стало победителем регулярного чемпионата КХЛ, команда из Минска заняла восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

"Мы будем играть против лучшей команды регулярного чемпионата, этим все сказано, - сказал Волков. - Там очень хорошие мастера, исполнители, но мы к этому готовы. В этом сезоне мы проиграли им все четыре матча, но в плей-офф все будет по-другому, мы сыграем где-то более ответственно, перестроимся, будем готовы на 100%".

"Мы можем их обыграть за счет дисциплины и самоотверженности. У них лучшее большинство, они и в равных составах забивают много. Если мы будем играть структурно, по заданию, без удалений и воспользуемся своими шансами, у нас все получится", - добавил собеседник агентства.