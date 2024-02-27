Родригес считает, что для уругвайских футболистов будет честью сыграть с россиянами

Игрок сборной Уругвая считает защитника "Динамо" Диего Лаксальта одним из сильнейших игроков

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу хотела бы провести товарищеский матч с командой России, это было бы большой честью для игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной Уругвая и игрок команды "Пеньяроль" по фиджитал-футболу Хорхе Марсело Родригес.

"Конечно, нашей сборной хотелось бы провести матч с командой России. Неважно, где это будет - в России или Уругвае. Это было бы большой честью", - сказал Родригес.

За московское "Динамо" выступает уругвайский защитник Диего Лаксальт. "В Уругвае много болельщиков, которые обожают Диего Лаксальта. Я видел, как он играет. Уважаю его, считаю его одним из сильнейших игроков", - отметил Родригес.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) на "ВТБ-Арене" в Москве. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в матчах.