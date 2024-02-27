Олимпийская чемпионка гимнастка Уразова получила тяжелую травму колена

Спортсменка повредила коленный сустав на акробатической тренировке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Владислава Уразова получила на тренировке тяжелую травму колена, спортсменке в ближайшее время будет сделана операция. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"К сожалению, получила серьезную травму Владислава Уразова, - сказала Родионенко. - У нее тяжелое повреждение коленного сустава, все случилось на прошлой неделе на акробатической тренировке, когда она работала над вольными упражнениями. Операция будет сделана сегодня-завтра, после чего можно будет говорить о приблизительных сроках восстановления. Мы надеемся, что Уразова вернется в спорт".

Уразовой 19 лет, она является обладательницей золотой олимпийской медали Игр в Токио в командном турнире и серебряным призером чемпионата Европы - 2021 в упражнениях на брусьях.