Широков объяснил, за счет чего "Автомобилист" может обыграть "Ак Барс" в плей-офф КХЛ

Нападающий екатеринбургской команды отметил, что в каждой игре важна поддержка болельщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" может обыграть казанский "Ак Барс" в первом раунде плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счет хорошей командной игры. Такое мнение журналистам во время открытой тренировки высказал капитан и нападающий "Автомобилиста" Сергей Широков.

"За счет хорошей игры командной и если забьем больше голов, [сможем победить- прим. ТАСС], - сказал Широков. - В плей-офф совсем другая игра, каждый будет биться в кость, кто сильнее, у кого команда более сплоченная, тот и победит".

Так же он отметил, что в каждой игре важна поддержка болельщиков.

Хоккейный клуб из Екатеринбурга занял пятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, "Ак Барс" стал четвертым. Первый матч пройдет в Татарстане 29 февраля.