Личка считает, что "Динамо" нашло баланс в игре благодаря футболисту Лаксальту

Уругвайский футболист достаточный умный, агрессивный и умеет действовать с мячом, отметил главный тренер "Динамо"

ТАСС, 27 февраля. Московскому футбольному клубу "Динамо" удалось в текущем сезоне найти баланс между защитой и атакой благодаря игре уругвайца Диего Лаксальта. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

"Мы нашли баланс между атакой и обороной с помощью Лаксальта, который ранее в "Динамо" действовал на позиции левого защитника, - сказал Личка. - В прошлом сезоне у него были травмы, он потерял форму. В первом туре Диего не играл, но потом мы выпустили его в опорную зону, и это нам очень помогло".

"Лаксальт набирал форму через практику, действовал все лучше и лучше, в середине поля он дал команде уверенность. Когда все идет не очень хорошо, потери, то именно от Диего идет правильный импульс. Он достаточно умный, агрессивный, умеет действовать с мячом. С помощью Лаксальта мы нашли баланс, хотя это и не пришло сразу", - добавил Личка.