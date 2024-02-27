Максимова отметила высокую конкуренцию в российской художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка считает фаворитом чемпионата России в личных соревнованиях Лалу Крамаренко

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Огромное количество талантливых спортсменок и высокая конкуренция являются отличительными чертами российской художественной гимнастики. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Анастасия Максимова.

"Сейчас начинается чемпионат России, у нас очень много талантливых спортсменок, огромная скамейка запасных и большая конкуренция за первое место, - сказала Максимова. - Мне очень хочется посмотреть на все команды. Фаворитом в личных соревнованиях является всем известная Лала Крамаренко, будет очень интересно посмотреть на ее новую программу".

Чемпионат России проходит с 26 февраля по 6 марта в Москве.