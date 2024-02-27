Родионенко заявила, что на базе гимнастов "Озеро Круглое" организовано нормальное питание

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике отметила, что меню для спортсменов разрабатывают доктора

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, проживающие на подмосковной федеральной тренировочной базе "Озеро Круглое", получают нормальное питание. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова раскритиковала в соцсетях питание на базе "Озеро Круглое".

"На базе нормальное питание, меню разрабатывают доктора, - сказала Родионенко. - Если возникают какие-то сбои, то они очень быстро устраняются. Мы постоянно говорим, что в питании должно быть так и так. Но не всегда все получается. Но говорить, что все плохо в этом отношении, нельзя".

"Все находятся в одинаковых условиях - и гимнасты, и синхронистки, и фехтовальщики. Мы не одни здесь, но никто ранее никогда не говорил, что здесь безобразное питание. А сбои иногда случаются в любом деле, и они устраняются. Но никто не бежит сразу писать, что все плохо", - добавила собеседница ТАСС.