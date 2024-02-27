Волков: Кучеров заслуживает звание самого ценного игрока сезона НХЛ

Никита Кучеров стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кто набрал 100 очков результативности в регулярном чемпионате

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров в текущем сезоне устанавливает невероятные достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и заслуживает получить звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Такое мнение ТАСС высказал бывший одноклубник Кучерова и обладатель Кубка Стэнли 2020 года Александр Волков.

Кучеров стал первым игроком в сезоне, кто набрал 100 очков в регулярном чемпионате. На данный момент на его счету 102 (38 заброшенных шайб + 64 результативных паса) очка в 59 матчах.

"Конечно, его достижения невероятны, набрать за столько матчей более 100 очков - это что-то нереальное. На данный момент он лучший игрок в мире, к его уровню нужно стремиться, - сказал Волков. - Я хочу пожелать ему побить все рекорды, выиграть гонку бомбардиров и, конечно, побороться за очередной кубок. Безусловно, я считаю, что он заслуживает звание самого ценного игрока сезона, хотя впереди еще много игр, посмотрим, какое решение примет лига".

Кучерову 30 лет, он был выбран "Тампой" на драфте 2011 года под 58-м номером. В составе команды россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В сезоне-2018/19 нападающий набрал 128 (41 + 87) очков и установил рекорд результативности для российских игроков в одном сезоне НХЛ.