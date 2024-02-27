Казань планирует принять чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года

Министр спорта Татарстана отметил, что обсуждал этот вопрос с главой Европейской лиги плавания

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Казань рассчитывает принять чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Он отметил, что недавно обсуждал этот вопрос с главой Европейской лиги плавания (LEN) Антониу Жозе Силвой.

"Казань должна была принять объединенный чемпионат Европы летом этого года, но его в итоге отдали Белграду, - сказал Леонов. - Сейчас нам предлагают провести турнир в 2028 году. После Игр будущего мы вступим в очередной раунд переговоров".

"Эту идею мы не отбрасываем, дискутируем, они прислали официальное письмо с предложениями, посмотрим, как все сложится", - добавил министр.

Объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года, на нем разыгрываются медали в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, синхронном плавании и хайдайвинге. В 2026 году турнир пройдет в Париже.

Российские спортсмены до отстранения в 2022 году два раза подряд занимали первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта.