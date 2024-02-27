Личка рассказал, что футболист Фомин удивил его в первой части сезона

Полузащитник в текущем сезоне провел в составе московской команды 19 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи

ТАСС, 27 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Даниил Фомин был очень хорош в первой части сезона-2023/24, однако он может играть еще лучше. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Динамо" Марцел Личка.

"Удивил ли меня кто-то в первой части сезона? Да, Даня Фомин - я видел его ранее игроком хорошего уровня, но я не знал, что он настолько хорош, настолько полезен. И он может быть еще лучше. У меня очень хороший выбор в середине поля, что тут говорить", - сказал Личка.

"И я очень доволен, что [камерунский нападающий] Муми Нгамалё раскрылся. Он мне нравился как игрок, но в первый сезон в "Динамо" у него не было столько игровой свободы на поле, я не знаю, какие у него были задачи от тренера, но Муми не показывал все, что он умеет. Осенью он был хорош", - добавил Личка.

В текущем сезоне Фомин провел за "Динамо" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи. У Нгамалё три гола и четыре голевые передачи в 21 матче за бело-голубых.