Фигуристам США могут вручить золото Олимпиады 2022 года на Играх в Париже

В январе ISU аннулировал результаты Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье

ТАСС, 27 февраля. Церемония награждения американских фигуристов, которым присудили победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, может пройти в рамках летней Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом на своей странице в Х сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан.

"Все девять членов сборной США по фигурному катанию хотят, чтобы церемония вручения золотых медалей Олимпиады 2022 года прошла в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже. В случае одобрения Международным олимпийским комитетом она пройдет на второй неделе Игр", - написала Бреннан. Также журналистка сообщила, что в МОК заявили о готовности сделать все возможное для проведения церемонии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы. После перераспределения медалей сборная США должна получить золотые награды, японская команда - серебряные, российская - бронзовые. 26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.